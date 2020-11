Si è conclusa la sessione di qualifica sul circuito di Sakhir. Ferrari deludenti. Hamilton su un altro pianeta con la Mercedes.



Dopo un venerdì appannaggio della Mercedes e un sabato mattina che ha visto Max Verstappen avere la meglio con la Red Bull, sono partite le qualifiche del Bahrein.

Q1 – George Russell è il primo a scendere in pista.

1’28″855 per Mad Max. 1’28″343 per Lewis Hamilton. A 7′ dalla fine Ham precede Bottas e Verstappen. A 2′ dalla fine Leclerc a rischio.

Bandiera a scacchi! Hamilton resta in testa davanti a Lance Stroll che balza avanti con la sua Racing Point e ad Alex Albon su Red Bull. Nono Leclerc seguito da Vettel. Eliminate le due Alfa, le due Haas e la Williams di Latifi. Ancora una volta si salva Russell.

Q2 – Si riprende. Tutti in pista da subito. Salvo Kvyat e Gasly dell’Alpha Tauri gli altri piloti sono su gomme medie. Carlos Sainz fermo in curva dopo essersi girato. Possibili noie alla trasmissione per la sua McLaren. Bandiera rossa!

Q2 is halted with Carlos Sainz stranded on the track in his McLaren

A 7′ dalla fine si riprende.

GREEN LIGHT

We off and running again in Q2, with the track clear after Sainz spun out

Eight minutes left in the battle to make the top ten shootout 🍿🙂#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/D8X0ir79wn

