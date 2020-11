Traffico in autostrada, 27 novembre: maltempo in arrivo, incidente in A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 27 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli soleggiati sul settore alpino e prealpino, sul Mezzogiorno e Isole maggiori. Cieli da poco a molto nuvolosi al Centro, con fenomeni sparsi sulla Toscana. Dal pomeriggio precipitazioni in estensione su Liguria, Sardegna e piogge sparse sulla Sicilia. Nebbia tra bassa Lombardia e Romagna. Le temperature massime saranno comprese fra 8 e 10 gradi al Nord, fra 13 e 18 gradi sul resto della Penisola, con punte di 23 gradi in Sicilia.

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l'itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l'Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico a rilento a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. A Milano Sud code sulla A1 Milano-Bologna (Km 2.7 – entrambe le direzioni) in uscita a San Giuliano per incidente.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.9 – direzione: Milano) coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto. Coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A12 Genova-Livorno coda di 3 km tra Rapallo e Genova Nervi per veicolo in avaria.

In Emilia Romagna sul Raccordo Piacenza Sud- A21 (Km 58.3 – direzione: Bologna) coda tra Inizio Complanare Piacenza sud e fine Complanare Piacenza sud per incidente. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 75 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza per incidente.

A Sud di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 314 – direzione: Milano) coda di 5 km tra Valdarno e Firenze sud per incidente.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 12.5 – direzione: Napoli) traffico a singhiozzo tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco per lavori in corso.