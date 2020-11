Test pre-season 2021: le date per le tre classi MotoGP, Moto2 e Moto3

Dopo il GP di Portimao inizia la pausa invernale per i piloti della MotoGP. Il primo test è previsto a febbraio. Ecco il calendario pre-season delle tre classi.

La MotoGP ritornerà in pista a febbraio, emergenza Coronavirus permettendo, sul circuito di Sepang per il primo test del 2021. Quest’anno i test di Valencia e Jerez di fine anno sono stati annullati per circostanze eccezionali, ma a febbraio Dorna prevede di riprendere con il tradizionale calendario degli appuntamenti pre-campionato. La FIM ha già presentato il calendario provvisorio per il 2021, composto da 20 gare e tre circuiti di riserva. Tutto questo partendo dal presupposto che la prossima stagione si possa svolgere in circostanze più “normali” rispetto alla precedente. Inoltre, ha anche offerto un’anteprima dei test di preseason che verranno effettuati.

Dopo aver abbassato il sipario a Portimao la scorsa settimana, la MotoGP si prende un pausa, anche se Aprilia ha tenuto tre giorni di test a Jerez per provare la nuova RS-GP 2021. Dal 14 al 16 febbraio, si svolgerà in Malesia il tradizionale ‘shakedown’ , in cui i collaudatori delle fabbriche della MotoGP gireranno per sondare gli aggiornamenti. Tre giorni dopo, dal 19 al 21 febbraio, si terrà il primo test IRTA. Questa volta sarà possibile vedere i piloti della classe regina in pista per la prima volta nel 2021.

Il secondo appuntamento sarà nel mese di marzo con la classe regina che si recherà in Qatar, a Losail, per effettuare gli ultimi test pre-stagionali prima che si spenga il semaforo e inizi il Campionato del Mondo 2021. In questa stagione il numero di test prima dell’inizio della competizione ufficiale è stato ridotto, così come in Moto2 e Moto3. Entrambe le categorie godranno di un solo test, a Jerez tra il 16 e il 18 marzo, dopo il quale i piloti affronteranno già il primo Gran Premio del 2021 .

Programma di test pre-stagionale

14-16 febbraio, MotoGP Shakedown Test

18-21 febbraio, Sepang MotoGP Test

10-12 marzo, Qatar MotoGP Test

16-18 marzo, Jerez Moto2 e Moto3 Test