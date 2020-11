Supersport, De Rosa con Kawasaki nel 2021: correrà col team Orelac

Raffaele De Rosa ha firmato con il team Orelac Racing VerdNatura e correrà su una Kawasaki ZX-6R nel campionato mondiale Supersport 2021.

Nel 2021 Raffaele De Rosa continuerà a correre nel Mondiale Supersport, ma non sarà ancora in sella alla MV Agusta F3 675. Infatti, è stato ufficializzato che correrà su una Kawasaki ZX-6R.

Il 33enne pilota napoletano ha firmato per il team Orelac Racing VerdNatura. Dopo tre anni in MV Agusta, con undici podi conquistati e un tris di sesti posti nelle classifiche finali, nella prossima stagione guiderà una Ninja e proverà a conseguire risultati importanti in un campionato che è ormai monopolizzato dalla Yamaha.

De Rosa è felice di intraprendere l’avventura con il team Orelac Racing VerdNatura: “Sono molto felice di far parte di questo progetto. Vedo che Nacho è una persona che mi stima e crede in me, ciò mi dà una grande motivazione. Questo progetto è molto interessante e penso che faremo un grande passo avanti insieme. Sono davvero molto contento, conosco la famiglia Calero e hanno tutto il mio rispetto. Sono entusiasta di far parte di questa famiglia”.

Il pilota campano tra il 2005 e il 2011 ha corso nel Motomondiale (125, 250 e Moto2), poi ha partecipato al Mondiale Supersport per tre anni con Honda. Nel 2015 il passaggio in Superstock 1000 e nel 2016 ha partecipato anche ad alcune gare del Mondiale Superbike con il team Althea BMW, che nel 2017 lo ha promosso. Nel 2018 il ritorno in SSP.