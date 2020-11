Meteo e traffico in autostrada: nebbia al Nord, ciclone in arrivo al Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 27 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Dal pomeriggio nuvole in progressione, soprattutto al Centro-Nord, con fenomeni sul Nordovest che persisteranno fino all’alba di domani. Banchi di nebbia in Val Padana, Umbria e Abruzzo. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi, salvo brevi piogge sulla costa orientale della Sicilia. Temporali in Sardegna che proseguiranno anche nella giornata di domani. Le temperature minime saranno comprese fra 2 e 5 gradi al Nord, fra 7 e 12 gradi sul resto della Penisola, ma sulle Isole maggiori si registreranno punte di 17 gradi.

Sabato 28 novembre tempo prenderà piede un vortice ciclonico di origine mediterranea che porterà tempo instabile soprattutto sul Mezzogiorno e le Isole maggiori. Variabile altrove, con fenomeni sparsi tra Emilia Romagna e Marche e fra Liguria e Piemonte. Le massime oscilleranno tra 6 e 11 gradi al Nord, tra 14 e 19 gradi al Centro-Sud. Nel week-end il maltempo prenderà progressivamente piede anche al Centro Italia, più stabile al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 171.8 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso. A Milano Sud sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Tra Roma e Caserta sulla A1 Milano-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli, si è resa necessaria la chiusura del tratto, per un incidente avvenuto al km 647, che ha visto coinvolti due camion, uno dei quali è ribaltato ed occupa l’intera carreggiata.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.