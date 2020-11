Che fine farà Iannone dopo la squalifica? È in lizza per il Grande Fratello

Squalificato dai Gran Premi, Andrea Iannone potrebbe trovare un nuovo impegno in televisione, come concorrente del Grande Fratello Vip

Recentemente squalificato per quattro anni dalle gare per il caso doping, Andrea Iannone potrebbe presto trovare un’ancora di salvataggio. Stavolta non nel mondo dei motori, bensì in quello dello spettacolo.

Proprio il Maniaco, infatti, sarebbe uno dei dieci nuovi concorrenti che entreranno a dicembre nella casa del Grande Fratello Vip, per consentire il prolungamento del programma fino al prossimo mese di febbraio. “Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati”, ha preannunciato il conduttore Alfonso Signorini a Casa Chi. Tra i quali “c’è chi arriva dallo sport”.

Andrea Iannone tra i candidati al Grande Fratello Vip

Facile intuire in controluce a questo identikit proprio il nome di Iannone, che del resto proprio lo stesso Signorini aveva già apertamente corteggiato per inserirlo nel cast del suo format: “Alla luce della notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Gf Vip“, ha rivelato nel corso di una diretta social della sua rubrica.

“Secondo me ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa”, ha precisato ancora Signorini, a quanto riferisce Coming Soon. “Al Gf Vip, però, può succedere di tutto…”. Anche ripescare dal cilindro un nome così pesante, che grazie alle sue relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si è imposto anche al grande pubblico generalista, al di fuori della realtà del motociclismo, e farlo entrare nel reality più famoso della televisione.

Il contratto era stato proposto a Iannone già nel settembre scorso, ma inizialmente il pilota di Vasto aveva rinunciato proprio in attesa di conoscere il destino della sua carriera agonistica con la sentenza del Tribunale arbitrale sportivo. Ora, però, viste le ultime evoluzioni, le trattative con Mediaset sarebbero riprese.