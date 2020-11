Traffico in autostrada, 26 novembre: code in A7, nebbia in Lombardia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 26 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Residua foschia sulla bassa Lombardia, cieli ampiamente soleggiati su tutto il Settentrione d’Italia. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con addensamenti cumuliformi su Lunigiana, basso Tirreno e Sicilia, ma senza particolari fenomeni. Le temperature massime si attesteranno tra i 12 e 17 gradi, di poco superiori su Campania e Isole maggiori. Dal pomeriggio nebbia in progressione su Val Padana e Salento, possibili piovaschi su Sicilia e Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso. Code a tratti in A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

Banchi di nebbia sulla A22 Brennero-Modena tra Nogarole Rocca e Pegognaga e sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello con visibilità 90 metri.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) A1 Panoramica chiusa tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 26 Novembre alle ore 18:00.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.

Sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.