MotoGP, Fabio Quartararo: debutto digitale con Yamaha factory

Nella stagione 2021 Fabio Quartararo debutterà con i colori del team Monster Energy Yamaha al posto di Valentino Rossi. Ecco una prima anticipazione digitale.

Fabio Quartararo ha disputato la sua ultima gara a Portimao con i colori del team Petronas. Dal prossimo anno passerà nel box Yamaha ufficiale al fianco di Maverick Vinales, invertendo la posizione con Valentino Rossi che scala nel team satellite. Il pilota francese ha messo fine ad un rapporto durato due stagioni e 33 GP, ottenendo tre vittorie, sette podi e un quinto posto nel 2019 come miglior risultato a fine stagione.

La sua stagione di esordio in classe regina gli ha fatto guadagnare la promozione nella squadra ufficiale. Ma resta grato al team Petronas SRT che ha rappresentato il suo trampolino di lancio. In un video social ha ringraziato la sua ex scuderia: “Come sapete il prossimo anno lascerò la Petronas Yamaha, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato questa opportunità. Il giorno in cui ho firmato il mio contratto nel 2018 direi che è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Grazie a Petronas ho potuto correre in MotoGP e gli sarò grato per tutta la vita. Sono un po’ triste di andarmene dopo aver passato dei bei momenti, ti avrò nel cuore per sempre, e ovviamente mi fermerò ai box per salutarti ogni volta che posso”.

Fabio Quartararo ha condiviso con i suoi followers anche una sua immagine con i colori del Monster Energy Yamaha Team, un ‘debutto digitale’ regalo di un suo fan che in tanti hanno apprezzato e condiviso. La presentazione del team Yamaha factory dovrebbe avvenire come di consueto nel mese di gennaio e per la prima volta dopo tanti anni non ci sarà il campione di Tavullia, che farà invece coppia con Franco Morbidelli.