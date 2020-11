Meteo e traffico in autostrada: banchi di nebbia, anticiclone in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 26 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nebbia in Val Padana, Umbria, Salento e Basilicata a partire dalle prime ore serali. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con qualche isolato piovasco su Liguria, costa laziale e Sardegna orientale. Le temperature minime si attesteranno fra 2 e 7 gradi al Centro-Nord, fra 9 e 14 gradi al Sud e sulle Isole maggiori.

Venerdì 27 novembre tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo fenomeni sparsi in Toscana e nebbia diurna sulla Romagna. Le massime restano stabili o in lieve calo, comprese tra 10 e 15 gradi, punte fino a 22 gradi sulle Isole maggiori e in Campania. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento soprattutto sul Nordovest e sulla Sardegna. Nel week-end è previsto un vortice ciclonico che porterà maltempo quasi ovunque.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 46.4 – direzione: Pisa) Chiesina Uzzanese in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 27/11/2020 verso Pisa per lavori. Entrata consigliata verso Pisa: Altopascio.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 05/12/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Nel Foggiano in A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.