Traffico in autostrada, 25 novembre: nebbia e piogge residue, code in A4

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 25 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Residui banchi di nebbia in Val Padana, cieli ampiamente soleggiati al Nord e sulla Toscana. Sul resto della Penisola poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi su Calabria e Sicilia, dove potrebbero registrarsi piovaschi in rapido assorbimento. Le temperature massime oscilleranno fra 12 e 17 gradi, di poco superiori sulle regioni più estreme del Mezzogiorno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Cormano. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso. In A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate. Sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) coda tra Lago di Como e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Fra Parma e Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 134 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori.

All’altezza di Rovigo sulla A13 Bologna-Padova (Km 79 – direzione: Bologna) coda di 2 km tra Monselice e Boara per lavori in corso.

Tra Lucca e Pistoia A11 Firenze-Pisa nord (Km 46.4 – direzione: Pisa) Chiesina Uzzanese in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 27/11/2020 verso Pisa per lavori. Entrata consigliata verso Pisa: Altopascio.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.