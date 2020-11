MotoGP, nel 2021 tornano le wildcard: il comunicato ufficiale

Per MotoGP, Moto2 e Moto3 update riguardanti il regolamento sportivo della stagione 2021. Importante il ritorno delle wildcard, cancellate nel 2020.

Oggi la Gran Prix Commission ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare alcuni aggiornamenti per quanto riguarda il regolamento sportivo MotoGP 2021.

BANDIERE GIALLE – Quando i piloti vedono le bandiere gialle devono rallentare per proteggere i rider caduti e gli ufficiali di gara. Coloro che non rispettano la regola durante le prove libere avranno il tempo cancellato.

VELOCITÀ IN PITLANE – La penalità per eccesso di velocità in pitlane sarà di due long-lap penalty. In precedenza era previsto il ride through.

DEPOSITI DI SICUREZZA PER PROTESTE O APPELLI – Qualsiasi persona o ente che presenti una protesta o un appello riceverà sempre la restituzione del deposito cauzionale nel caso in cui la protesta o l’appello abbia successo.

WILDCARD – Per il 2021 i jolly saranno consentiti in tutte le classi con un massimo di due per classe per ogni evento.

MIGLIOR GRAN PREMIO DEL 2020 – La Commissione ha deciso che, a causa dell’interruzione causata al calendario dalla pandemia, nessun evento verrà dichiarato Best Gran Prix. Verrà invece consegnato un trofeo speciale a tutti i dieci circuiti che avevano ospitato eventi nel 2020 in riconoscimento degli enormi sforzi compiuti per sostenere il campionato in tempi difficili.

