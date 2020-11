Meteo e traffico in autostrada: nebbia in Val Padana, incidente sulla A1

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 25 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Persiste l’anticiclone che garantisce bel tempo quasi ovunque, salvo fenomeni sparsi sulla Calabria jonica e la Sicilia orientale. Cieli sereni altrove, pur con qualche velatura in transito lungo il versante tirrenico e il medio Adriatico. Dalle prime luci del tramonto banchi di nebbia interesseranno la Val Padana e l’Umbria.

Giovedì 26 novembre sarà un’altra giornata all’insegna della stabilità, ma perdura una media nuvolosità al Centro-Sud, in particolare su Toscana e Sicilia dove non sono esclusi dei piovaschi. Le temperature massime restano stazionarie e comprese fra 11 e 16 gradi, di poco superiori in Campania e sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio ancora precipitazioni sulla Calabria jonica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A1 Milano-Bologna (Km 28.7 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Casalpusterlengo e Lodi per incidente. Sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 46.4 – direzione: Pisa) Chiesina Uzzanese in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 27/11/2020 verso Pisa per lavori. Entrata consigliata verso Pisa: Altopascio.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 05/12/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.