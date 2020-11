Marc Marquez pensa al 2021: presentato il nuovo casco | VIDEO

Marc Marquez, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al braccio destro, ha pubblicato il video del casco che indosserà nel 2021.

Non c’è ancora certezza sulle condizioni fisiche di Marc Marquez, ma fenomeno di Cervera pensa già al 2021. Infatti, oggi, ha mostrato ufficialmente il casco che utilizzerà nel prossimo campionato MotoGP.

Sui suoi profili ufficiali social ha scritto il seguente messaggio e c’è un video con lui protagonista: «Quest’anno non sono stato in grado di mostrare il design del casco che avevamo preparato per questa stagione. Non ce la faccio più! Vi presento il casco per il 2021!».

Il casco firmato Shoei si presenta rosso nella parte superiore e si vede con evidenza il disegno della formica, oltre alla scritta dello sponsor Pull & Bear. Nella parte inferiore c’è il marchio Red Bull con i classici colori giallo, blu, rosso e un pizzico di bianco. Dietro c’è una parte vasta in bianco con il numero 93 rifinito in rosso.

Rimane da capire se Marquez dovrà affrontare una terza operazione al braccio destro. In tal caso, il suo rientro in MotoGP verrà ulteriormente ritardato. La presentazione del nuovo casco fa pensare che probabilmente le cose stanno procedendo bene, però nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una comunicazione in merito al tanto vociferato nuovo intervento.

Este año no he podido estrenar el diseño de casco que teníamos preparado para esta temporada. No aguanto más! Os presento el casco para 2021! 😁

This year I couldn’t use the helmet design that we had prepared. I can’t wait anymore! Here you have the helmet for 2021! #MM93 pic.twitter.com/82jcnC3SP5 — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 25, 2020

