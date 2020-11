Anche Charles Leclerc si becca il Tapiro d’oro di Striscia la notizia

Nella puntata di Striscia la notizia di questa sera, Charles Leclerc riceverà dall’inviato Valerio Staffelli il famigerato Tapiro d’oro

Non sarà la stessa cosa che vincere il trofeo per il podio del Gran Premio di Turchia. Ma in compenso Charles Leclerc si può consolare con un altro premio altrettanto famoso, il Tapiro d’oro di Striscia la notizia, che il seguitissimo telegiornale satirico di Canale 5 gli ha consegnato proprio oggi, per colpa dell’errore commesso all’ultima curva della gara di Istanbul, con il quale ha gettato al vento un potenziale ottimo risultato.

Raggiunto a Maranello dall’inviato del programma televisivo, Valerio Staffelli, il 23enne pilota monegasco della Ferrari ha raccontato le forti emozioni che ha vissuto in quel finale al cardiopalma, in seguito al quale si era arrabbiato dandosi ripetutamente del “co…one” comunicando con i suoi ingegneri al muretto box: “La gara era andata bene e ho buttato tutto via all’ultima curva”, ha raccontato il Piccolo principe. “Ho sbagliato e mi sono sfogato in radio con i miei ingegneri, avete sentito tutto… Queste cose succedono, ma devono essere uno spunto per crescere e tornare più forti”.

Leclerc: “Vettel mi ha fatto migliorare”

Staffelli ha chiesto a Leclerc anche a proposito del dominio di Lewis Hamilton che sembra incontrastabile: “Va molto forte ed è simpatico, ma non ci andrei in vacanza assieme”, ha risposto Charles. Quanto invece al suo futuro compagno di squadra Carlos Sainz: “Lo conosco da anni, siamo molto amici: Vettel mi ha fatto migliorare, vedremo cosa succederà con Carlos”.

Nei giorni scorsi il tg satirico si era già occupato di un altro illustre “attapirato” dei motori: Andrea Iannone, dopo la sentenza che lo ha squalificato dalle corse per quattro anni. Il servizio di Striscia la notizia con Charles Leclerc andrà in onda nel corso della puntata di questa sera, mercoledì 25 novembre, che inizierà intorno alle ore 20:35 su Canale 5.

Leggi anche —> Iannone riceve il Tapiro d’Oro: “Posso fare ricorso al tribunale svizzero”