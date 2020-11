Meteo e traffico in autostrada: ritorna l’allerta nebbia al Centro-Nord

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 24 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nuvole sparse al Sud e sulle Isole, con precipitazioni sparse su Sicilia e litorale orientale della Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con banchi di nebbia notturna in Val Padana e in Umbria. Le minime si aggireranno tra 2 e 7 gradi al Centro-Nord, tra 8 e 13 gradi sul Mezzogiorno.

Mercoledì 25 novembre l’anticiclone garantirà bel tempo su tutti i settori della Penisola, salvo sterili addensamenti sparsi su Lazio, Abruzzo e il Sud. Le temperature massime oscilleranno tra 11 e 16 gradi, di poco superiori su Campania e Isole maggiori. Nel tardo pomeriggio piovaschi sulla Sicilia orientale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 157.2 – direzione: Trieste) l‘uscita di Trezzo è chiusa al traffico fino alle 00:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Cavenago.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 46.4 – direzione: Pisa) Chiesina Uzzanese in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 27/11/2020 verso Pisa per lavori. Entrata consigliata verso Pisa: Altopascio.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Rioveggio verso Bologna In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 26 Novembre ore 18:00. Scorta veicoli tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per materiali dispersi.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara vento forte tra Aielli-Celano e Cocullo.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara) Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per Verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.