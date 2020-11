Audi TTS Competition Plus, nuovo modello in esclusiva per l’Europa

La casa automobilistica tedesca ha rilasciato un nuovo modello, esclusiva europea, dell’incredibile Audi TTS Competition Plus

Con 302 cavalli di potenza e 400 Newton-metri di coppia, l’Audi TTS disponibile in Europa è già più potente della versione venduta in Nord America.

Il Tourist Trophy, di produzione americana, deve accontentarsi di 288 CV e 380 Nm del motore a benzina turbo da 2,0 litri che funziona grazie trasmissione a sette marce a doppia frizione che invia la potenza a un sistema Quattro a trazione integrale.

Come se il deficit di 14 CV e 20 Nm non fosse sufficiente, Audi sta una versione più robusta del TTS Euro-spec. Soprannominata la “Competition Plus“, la nuova piccola auto sportiva di Ingolstadt alza la potenza a 315 CV per eguagliare altri prodotti del VAG, tra cui la Golf R, la Tiguan R, e l’Arteon R / Arteon R Shooting Brake.

La nuova TTS Competition Plus accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi nella variante coupè ed è equipaggiata di serie con il sistema di ammortizzatori magnetici Audi.



(Image by Motor1)Essendo posizionata vicino alla cima della catena alimentare, sotto la TT RS, la TTS Competition Plus è ben equipaggiata con fari a LED, Audi Virtual Cockpit e rivestimenti in pelle. L’auto possiede anche un assortimento di aggiornamenti cosmetici, tra cui ruote lucide da 20 pollici, pinze dei freni rosse, accenti neri e grafica laterale con i quattro anelli.

Leggi anche -> Audi TT RS “40 Years Of Quattro”, un gioiello a tiratura limitatissima

In vendita a partire da questo mese, la TTS Coupe Competition Plus parte da un prezzo di 61.000 euro, mentre il suo equivalente Roadster ha un prezzo di 63.700 euro, con consegne che inizieranno all’inizio del 2021.