Traffico in autostrada, 23 novembre: incidente in A12, ritorna l’anticiclone

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 23 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’Italia nella morsa dell’anticiclone che porterà tempo stabile e soleggiato, con un lieve rialzo delle temperature. Nella giornata di lunedì 23 novembre persisterà ancora qualche rovescio sulla Calabria jonica, già afflitta dalle inondazioni dello scorso week-end. Fenomeni sparsi anche sulla Sicilia orientale, dal pomeriggio andranno ad attenuarsi. Verso metà giornata sterile nuvolosità in aumento lungo il litorale adriatico. Le temperature massime oscilleranno fra 12 e 17 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico rallentato in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Code tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 7 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per incidente.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) A1 Panoramica chiusa tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 26 Novembre alle ore 18:00.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 55.3 – direzione: Salerno) traffico a rilento tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.