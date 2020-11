Verso l’annuncio: Mick Schumacher sta per arrivare in Formula 1

Già nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio della firma di Mick Schumacher con la Haas per la stagione 2021 di Formula 1

Sono in arrivo giorni fondamentali per il futuro della carriera di Mick Schumacher. L’attuale leader dal campionato di Formula 2 è ad una svolta: il suo contratto per correre nella prossima stagione della massima serie automobilistica con il team Haas sarebbe infatti già sottoscritto e blindato, ma a stretto giro è atteso anche l’annuncio ufficiale.

“Abbiamo ancora alcuni dettagli da risolvere”, ha risposto in maniera elusiva il team principal della scuderia statunitense, Guenther Steiner, ai microfoni del sito specializzato F1 Insider. A breve arriverà anche la conferma del suo futuro compagno di squadra, che dovrebbe essere un altro debuttante proveniente dalla F2: il russo Nikita Mazepin.

Mick Schumacher nei test di dicembre con la Haas

Non solo, ma il figlio del leggendario sette volte campione del mondo Michael Schumacher potrebbe ottenere presto un’altra chance per salire al volante di una monoposto della classe regina. Il 21enne tedesco è infatti in lizza per disputare, proprio con la Haas, il test riservato ai giovani piloti previsto ad Abu Dhabi per il prossimo 15 dicembre.

Schumino si unirà dunque ai suoi colleghi della Ferrari Driver Academy, Robert Shwartzman e Callum Ilott, che rispettivamente si metteranno al volante della Ferrari e della Alfa Romeo, per avere un primo assaggio della sua futura vettura e del team con cui collaborerà nel 2021. Anche in questo caso l’annuncio è atteso già nelle prossime ore, stando a quanto anticipa La Gazzetta dello Sport.

