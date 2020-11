Meteo e traffico in autostrada: incidente sulla A4, ritorna il bel tempo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 23 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone prende possesso della nostra Penisola garantendo tempo stabile su tutti i settori, salvo residue piogge sulla Sicilia orientale. Addensamenti in transito lungo il medio-basso Adriatico e l’Appennino meridionale, ma senza precipitazioni degne di nota. Le temperature minime oscilleranno fra 0 e 4 gradi al Nord, fra 7 e 12 gradi al Centro e al Sud, di poco superiori in Sicilia.

Martedì 24 novembre sarà una giornata di bel tempo quasi ovunque, con piogge sparse sulla Sicilia. Sterili nuvole di passaggio su Molise. Basilicata e Calabria. Le massime si prevedono fra 11 e 16 gradi, lievemente superiori su Campania e Isole maggiori. Una nuova ondata di maltempo è prevista per il prossimo fine settimana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.5 – direzione: Torino) coda di 3 km tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per incidente. Sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

Alle porte di Firenze in A11 Firenze-Pisa nord (Km 46.4 – direzione: Pisa) Chiesina Uzzanese in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 18:00 del 27/11/2020 verso Pisa per lavori. Entrata consigliata verso Pisa: Altopascio.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.