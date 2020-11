Mercedes Classe R, una nuova vita dal futuro “elettrizzante”

By

Mercedes-Benz vuole riportare in vita la semidefunta Classe R con un’innovazione e uno stile decisamente “elettrizzante”

(Image by Motor1)

Con l’eccezione della Cina, Mercedes-Benz ha abbandonato la Classe R nella sua linea di produzione per una ragione convincente: i numeri di vendita sono stati pessimi.

Il minivan non è abbastanza attraente neanche per gli appassionati, anche con l’esistenza della R63 che utilizza un motore V8 da 6,2 litri costruito a mano in grado di produrre 503 cavalli e 630 Newton-metri di coppia.

La semidefunta Classe R sta quindi per tornare in auge? Beh, non del tutto, se dobbiamo credere a quest’ultimo scoop della rivista Car Magazine.



Secondo la pubblicazione britannica, la Mercedes sta riportando in vita la Classe R, ma come un SUV completamente elettrico che porterà il marchio Mercedes-AMG GLR. Tuttavia, è stato sottolineato che il modello è in linea con la gamma Mercedes EQ, il che potrebbe significare che potrebbe arrivare con una targhetta EQR.

Il rapporto di Car Magazine ha proseguito e discusso su cosa alimenterà il SUV elettrico a sette posti. Un alimentatore da 105 chilowattora alimenterà i tre motori che muoveranno il veicolo. Combinati, la potenza raggiungerà 1.006 CV e i 1.350 Nm di coppia – numeri eccessivi, ma ricordate che avrà il badge AMG, quindi non saremo sorpresi di trovarli effettivamente nella vettura di produzione.



(Image by Motor1)Come sempre, prendete questo rapporto con un sano pizzico di scetticismo, anche se è chiaro che Mercedes stia puntando molto sul mondo dell’elettrico. Un’ampia gamma di prodotti elettrici rende il marchio tedesco a prova di futuro, considerando le normative sulle emissioni che diventano sempre più severe.

La Mercedes-AMG GLR o EQR, completamente elettrica, dovrebbe arrivare entro il 2025, secondo il rapporto di Car Magazine. Ne sapremo di più nei mesi o negli anni a venire, e terremo sicuramente d’occhio ogni sviluppo recente.