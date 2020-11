Hamilton rivela qual è il suo segreto: “È così che vinco i GP”

In tanti si chiedono quale sia il segreto dietro alle vittorie a catena di Hamilton. L’inglese dà una risposta a sorpresa.

In tempi recenti era stata la fidanzata di Valtteri Bottas a porsi la fatidica domanda. Cosa fa Lewis Hamilton di diverso dagli altri per ammazzare i campionati di F1? Qual è il suo segreto? La macchina da sola non basta e proprio il finlandese ne è la dimostrazione. Dunque ci deve per forza essere qualcosa di diverso e a quanto pare l’elemento che distingue il sette volte iridato da altri è la sua capacità di concentrazione. Un’abilità rafforzata negli ultimi tempi grazie al metodo della meditazione. “E’ una cosa che pensavo non sarebbe stata molto utile”, ha confessato a Motorsport.com rivelando poi di aver accostato alla riflessione, la lettura e lo yoga.

“Ogni esperienza serve per capirmi di più”, ha confidato. “Ho letto alcuni libri che ho trovato di grande aiuto facendomi conoscere degli aspetti nuovi per valutare i miei livelli di energia e come reagisco a ciò che mi accade”. Per dirla in maniera alta e citando l’iscrizione sul tempio di Apollo a Delfi, potremmo riassumere la formula vincente adottata da Ham con un “conosci te stesso e conoscerai l’universo e gli Dei”. ” “Ho migliorato molto la mia vita quotidiana, l’utilizzo delle energie e la gestione del tempo”, ha proseguito. E in effetti, complice anche il Covid, non lo si è più visto scorrazzare da un evento vip all’altro nella speranza di diffondere il suo nome al di fuori dell’ambito dei motori.

I progressi dell’asso di Stevenage non sono tuttavia soltanto farina del suo sacco, ma sono altresì merito della collaborazione con Angela Cullen, la fisioterapista che lo segue in pista e nelle sue passioni. “Facciamo tante cose insieme, dal paracadutismo, al surf, alla corsa, fino alla palestra. Siamo molto allineati in termini di cose che amiamo fare. Inoltre siamo entrambi vegetariani”, ha infine svelato. Dunque, gli avversari sono avvisati, per battere il #44 basta adottare uno stile di vita sano, senza eccessi e contemplativo.

Chiara Rainis