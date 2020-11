Traffico in autostrada, 22 novembre: vento forte e allerta meteo al Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 22 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’Italia è ancora divisa in due dal maltempo: sole al Centro-Nord, pur con qualche addensamento sparso sul medio Adriatico, tempo instabile al Sud, con piogge sulla bassa Basilicata e la Calabria, da ieri in stati allerta per inondazioni. Nel Crotonese la pioggia è caduta anche durante la notte, rendendo ancora più allarmante la criticità. Anche la Sicilia è stata coinvolta in locali situazioni di maltempo, che proseguirà anche nella giornata di oggi. Il vento forte che ha imperversato nella giornata di ieri si sta attenuando. Le temperature massime saranno comprese fra 10 e 15 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Venezia Nord sulla A27 Venezia-Belluno vento forte tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Persiste il vento forte anche al Centro, in particolare sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro-Mandela e Valle del Salto e tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona.

A Nord di Napoli venti sostenuti sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caserta sud.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara) Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per Verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.