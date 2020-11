Moto2 Portimao, gara: vince Gardner, Bastianini campione del mondo

By

Enea Bastianini è campione del mondo 2020 Moto2. Grande vittoria per Gardner davanti a Luca Marini e Lowes.

Parte benissimo Marini che gira primo alla prima curva. Cadono subito invece Di Giannantonio e Bulega, peccato per il pilota romano che ieri aveva mostrato un gran bel passo. A causa di un errore il fratello di Valentino Rossi si ritrova 3° alle spalle di Gardner e del leader del Mondiale Bastianini.

Marini e Lowes superano Bastianini dopo poche tornate e mettono nel mirino Gardner girando in fotocopia. A 16 giri dalla fine, alla Curva 1, entrambi superano il rider del Team SAG che sembra in difficoltà e in pochi giri viene risucchiato dal gruppo.

Crollo di Bastianini che dal podio si ritrova 7° a 14 giri dal termine con i suoi sfidanti per il titolo che gli sono tutti davanti. A 10 tornate dal termine cresce Gardner che liberatosi di nuovo di Lowes prova a riprendere Marini.

Gara eroica per Sam Lowes

A 5 giri dal termine Gardner tallona Marini e si gioca con lui la vittoria, poco più staccato un eroico Lowes che ha un ritmo incredibile nonostante la mano rotta. Durante il penultimo giro il poleman rompe gli indugi e supera il pilota dello Sky Racing Team VR46 offrendo un involontario assist a Bastianini nella lotta al titolo.

Grandissima vittoria per Gardner davanti a Luca Marini e Sam Lowes. Enea Bastianini, invece, grazie al 5° posto riesce a conquistare i punti necessari per vincere il suo primo titolo iridato. L’Italia così conquista il 3° Mondiale in 4 anni nella categoria di mezzo del Motomondiale.

Ordine d’arrivo GP Portogallo Moto2

POS # RIDER GAP 1 87 R. GARDNER 39:35.476 2 10 L. MARINI +1.609 3 22 S. LOWES +3.813 4 72 M. BEZZECCHI +8.437 5 33 E. BASTIANINI +8.646 6 88 J. MARTIN +8.899 7 16 J. ROBERTS +8.956 8 37 A. FERNANDEZ +9.568 9 7 L. BALDASSARRI +10.367 10 97 X. VIERGE +11.084

