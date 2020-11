Meteo e traffico in autostrada: stato di allerta in Calabria, neve a quota 800 m

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 22 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Fenomeni in graduale assorbimento al Sud, anche se persisteranno precipitazioni sulla Calabria jonica e la Sicilia orientale. A Crotone e provincia prosegue l’allerta meteo, con diverse zone che restano inondate e sotto osservazione di Protezione Civile e Vigili del fuoco. Cieli sereni sul resto della Penisola, salvo sterili nuvole in transito sul litorale marchigiano. Le temperature minime si attesteranno fra 2 e 7 gradi al Centro-Nord, fra 8 e 13 gradi al Sud. Neve sull’Appennino oltre gli 800 metri.

Lunedì 23 novembre il maltempo darà una tregua alla Calabria, ma proseguirà a piovere tra Aspromonte e Messinese e su litorale orientale della Sardegna. Cieli ampiamente soleggiati altrove, con massime che oscilleranno fra 11 e 16 gradi, di poco superiori in Campania e Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

In Abruzzo persiste vento forte sulla A25 Torano-Pescara tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. Venti sostenuti anche sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caserta sud. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara) Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per Verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.