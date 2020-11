Maserati MC20, il nuovo concept ufficiale “a prova di neve”

By

Il programma Maserati Fuoriserie dell’azienda modenese ha sfornato un nuovo prototipo di concept davvero molto particolare

Quando il programma Maserati FuoriSerie è stato lanciato a settembre, la casa automobilistica modenese ha introdotto concept unici e convincenti per la Ghibli, la Levante e la Quattroporte. Il programma, denominato “Fuoriserie“, ha rivelato i progetti del Centro Stile e del Garage Italia.

Al momento del lancio, il marchio italiano ha dichiarato che anche la Maserati MC20 entrerà a far parte del programma. La casa modenese ha in mente un concept completamente diverso per la sua nuova supercar, rivelato tramite i rendering ufficiali attraverso il profilo Instagram di Maserati FuoriSerie.

Il post sui social media è accompagnato da una didascalia: “Non guido quando piove. Io con la mia nuova MC20 “Gatto delle nevi“.

Con le gomme pronte per la neve e gli aggeggi sopra il coperchio del motore per riporre gli sci, questa MC20 è quanto di più lontano ci si potesse aspettare dalla casa modenese.

Naturalmente, la potenza deriverà dal motore Nettuno V6 della MC20 che produce una potenza di 621 cavalli e 729 Newton-metri di coppia – il tutto inviato attraverso un cambio a doppia frizione a otto marce.

Su terreno asciutto, l’MC20 può sfrecciare a 100 chilometri all’ora in 2,9 secondi da fermo.

Sebbene molti possessori di MC20 probabilmente non saranno molto propensi a guidare la loro auto sportiva da 200.000 euro in caso di forti piogge, figuriamoci sulla neve, questo concept di Maserati FuoriSerie li incoraggerà a farlo – almeno in teoria.