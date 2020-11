Chi è il pilota migliore di sempre secondo Lorenzo? Risposta inaspettata

Quando gli chiedono chi è stato il campione motociclistico più forte di tutti i tempi, Jorge Lorenzo indica il grande rivale Valentino Rossi

Incredibile ma vero: quando gli si chiede di indicare il campione di motociclismo più forte di tutti i tempi, il nome su cui ricade la scelta di Jorge Lorenzo è proprio quello di Valentino Rossi. Colui che è stato suo compagno di squadra in tutto per ben sette anni, ma soprattutto uno dei più grandi rivali e nemici agonistici della sua carriera.

Sarà forse per seppellire l’ascia di guerra, ora che ha appeso definitivamente il casco al chiodo, oppure per riconoscere cavallerescamente la superiorità del suo avversario, eppure il maiorchino mette proprio il Dottore in cima alla sua speciale classifica dei più grandi di sempre. Una graduatoria che ha stilato in risposta ad una domanda avanzatagli da un suo tifoso sul proprio profilo ufficiale di Instagram.

Jorge Lorenzo dà i voti ai suoi colleghi

Dietro a Rossi, si piazzano Marc Marquez, Giacomo Agostini, Mick Doohan e infine proprio lui stesso, Jorge Lorenzo. Ad un’altra domanda in cui un appassionato gli chiedeva di rispondere invece chi fosse il miglior pilota degli ultimi dieci anni, Por Fuera ha incoronato Marquez, mettendo però se stesso in seconda posizione, davanti a Casey Stoner.

Insomma, il cinque volte iridato infila il suo nome nel ristretto club dei miti delle due ruote, sia dello scorso decennio che di tutti i tempi. Ma, dimostrando una certa sana dose di modestia, si toglie anche il cappello di fronte a colui che ritiene il punto di riferimento assoluto per tutti: Valentino Rossi.