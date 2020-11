Lexus LS 2021, nuovi aggiornamenti di classe da parte di Modellista

La Lexus LS sta per ricevere gli aggiornamenti dei designer di Modellista che da sempre si occupano di stile ed estetica delle vetture giapponesi

I componenti ad alte prestazioni non sono una novità nel settore automobilistico.

Tuttavia, più recentemente la Lexus LS ha ricevuto un insieme di aggiornamenti da parte di Modellista per portare la sua estetica ad un livello superiore.

Fondata nel 1997, da allora i designer si sono impegnati per dare ai veicoli giapponesi un restyling completo. Tra le altre cose, la loro filosofia di design si basa su tre elementi chiave: emozione, creatività e piacere.

L’azienda si pone come punto di riferimento per l’eccellenza, trasformando ogni pezzo che sviluppano in un’opera d’arte. La lista dei pezzi include un nuovo splitter anteriore, gonne laterali, gonna posteriore e ruote forgiate in alluminio da 21 pollici.

Mantenendo la loro etica, i designer affermano che la fascia anteriore LS ridisegnata produce una presenza travolgente e un tocco di classe in più. Come nei progetti precedenti, sembra che Modellista abbia progettato una variazione sul tema esistente della Lexus. Lasceremo a voi la scelta della nuova vestibilità e delle finiture, ma si tratta chiaramente di modifiche derivate piuttosto che di un restyling completo.

I potenziali clienti potranno vedere un modello 3d di come saranno le parti sul loro veicolo; le selezioni di colore della vernice sono limitate a tre sole opzioni, ma è sufficiente per avere un’idea approssimativa di come sarà poi il tutto. Insieme alle diverse tonalità di vernice, dà anche un’idea di come appariranno i componenti in diverse condizioni di illuminazione – molto importante perché la maggior parte di questi pezzi aggiunge una notevole quantità di cromo.

Sebbene queste siano molto appariscenti su un veicolo di colore bianco, il passaggio da standard a Modellista è molto meno pronunciato sulle altre opzioni di verniciatura.