Traffico in autostrada, 21 novembre: allerta meteo al Sud, incidente in A8

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 21 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, salvo addensamenti sparsi in Abruzzo. Tempo instabile al Sud, con piogge diffuse sulla fascia appenninica e sul versante adriatico. Sulla Calabria jonica c’è allerta meteo per un violento temporale che ha sommerso la città di Crotone e comuni limitrofi. Vento forte in Campania e sul basso Tirreno con mari in burrasca. Le temperature massime subiscono un leggero ribasso e si attesteranno fra 9 e 14 gradi, di poco superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A8 Milano-Varese (Km 6.8 – direzione: Varese) code a tratti tra Bivio A8/Tangenziale Ovest MI e Svincolo Lainate-Arese per incidente.

All’altezza di Rovigo sulla A13 Bologna-Padova, tra Monselice e Boara, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto per un camion in fiamme, ora spento, che trasporta collettame.

Nel Foggiano rallentamenti causa pioggia sulla A14 Pescara-Bari tra Vasto sud e Poggio Imperiale.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli vento forte tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto. Vento forte anche in A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.