MotoGP, Vinales deluso da Yamaha: “Con questa M1 non posso vincere”

La rabbia di Maverick Vinales a Portimao dopo questo sabato di prove libere e qualifiche. Il pilota di Figueres se la prende con Yamaha.

Molto deluso Maverick Vinales al termine della seconda giornata in pista a Portimao. Il venerdì era stato positivo, ma oggi il pilota di Figueres non è affatto soddisfatto.

Nelle Qualifiche ha ottenuto solamente l’ottavo tempo, pensava di essere più avanti. E anche sul passo gara puntava a fare progressi, invece non si sente affatto sicuro del risultato che potrà ottenere domenica in Portogallo.

Vinales, nuove frecciate alla Yamaha

Negative le considerazioni di Vinales dopo il lavoro volto oggi a Portimao: «Le cose peggiorano in ogni sessione – riporta a Speedweek – Partiamo bene nei primi due turni, poi non miglioriamo. Non ho spiegazioni per questo, chiedete a Yamaha, io continuo a ripetermi. Ogni fine settimana va così. In FP4 ho fatto quattro giri buoni, il resto è stato un disastro».

Il pilota del team Monster Energy Yamaha deluso nel vedere che anche in Portogallo la situazione non migliora rispetto ai GP scorsi: «Ho dovuto abbassare le mie aspettative. Ho sempre avuto una mentalità vincente, però ho capito che con questa moto non è possibile vincere. Nessuno conosce una soluzione ai problemi, è qualcosa di incomprensibile».