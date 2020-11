MotoGP Portimao, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Terza e decisiva sessione di prove libere sul circuito di Portimao, su una pista che registra 23° c di temperatura d’asfalto. Sin dalle prime battute emergono problemi per Valentino Rossi ancora in difficoltà con il bilanciamento della sua Yamaha M1: il Dottore è costretto a passare per la Q1 nella speranza di accedere alla manche successiva. Ma per il veterano questa pista sembra davvero non calzargli a pennello.

Nel time attack la spunta Jack Miller che piazza un ottimo 1’39″2 davanti al padrone di casa Miguel Oliveira a soli 125 millesimi e Alex Rins a 150. 4° Andrea Dovizioso a 199 millesimi anticipando Taka Nakagami, Fabio Quartararo e Pol Espargarò. Bene anche Franco Morbidelli che segna il nono crono di questa FP3.