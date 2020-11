MotoGP Portimao, Oliveira sogna la vittoria: “Voglio completare il lavoro”

Miguel Oliveira al settimo cielo per la pole position ottenuta nel GP di Portogallo, suo appuntamento di casa. A Portimao sogna di vincere.

Ha fatto la pole position nel Gran Premio di Portogallo, non poteva chiedere di meglio oggi Miguel Oliveira nelle Qualifiche MotoGP a Portimao. Il pilota del team Tech3 spera di potersi giocare il podio e magari anche al vittoria in gara.

Sicuramente il rider portoghese si sarebbe goduto con più gusto il risultato odierno se ci fosse stato pubblico sulle tribune. Comunque domenica cercherà di portare la sua KTM nelle prime posizioni. Da non dimenticare che ha già vinto una gara nel 2020, la seconda corsa a Spielberg in Austria.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Morbidelli: “Non faccio strategie, penso ad andare forte”

Oliveira festeggia la pole in Portogallo

Oliveira è molto felice per la pole position conquistata a Portimao: «Le sensazioni sono molto belle. In questa pista mi diverto in ogni giro. Quando ti diverti sulla moto, le cose diventano un po’ più semplici. È bello aver conquistato la prima pole in Portogallo e vogliamo finire bene domani, completando il lavoro».

Il pilota del team Tech3 sente di poter ottenere un risultato importante nella gara di domenica: «La KTM è pronta per la gara. Se domani tutto continuasse su questa linea sarebbe perfetto. Vedo tutti molto forti. Anche Pol è molto veloce e la moto si sta adattando bene al circuito. Sarà una corsa lunga e bisognerà fare attenzione anche al vento».