Meteo e traffico in autostrada: vento forte e nubifragi, le zone più colpite

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 21 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni al Centro-Nord, salvo addensamenti sparsi sul medio Adriatico. Cieli nuvolosi al Sud con piogge diffuse su quasi tutte le regioni, più stabile su Campania e Sardegna. Vento forte sulla Penisola con raffiche fino a 95km/h sul golfo di Trieste, su Sardegna e lungo l’Adriatico. Stessa situazione lungo la costa laziale e in Campania con molti danni a Napoli. Le minime si attesteranno fra 2 e 7 gradi al Centro-Nord, fra 9 e 14 gradi al Sud.

Domenica 22 novembre Italia ancora divisa in due, con il maltempo che continuerà a imperversare sul Mezzogiorno, con fenomeni più intensi sulla Calabria jonica, mentre sul resto del territorio sarà soleggiato. Temperature massime fra 10 e 15 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 157.2 – direzione: Trieste) l‘uscita di Trezzo è chiusa al traffico fino alle 00:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Cavenago.

Sulla A14 Bologna-Ancona vento forte tra Rimini Nord e Pesaro. Forti raffiche di vento anche sulla A24 Roma-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Assergi e in A1 Diramazione Roma nord – GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. Sulla A12 Genova-Rosignano vento forte tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12

Vento forte anche in Campania sulla Tangenziale di Napoli tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto e in A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.

Sulla A14 Pescara-Taranto rallentamenti per pioggia tra Termoli e Bivio A14/SS7 Appia.