Mercedes SLR McLaren vs McLaren 540C | Sfida senza tempo – VIDEO

La gloriosa Mercedes SLR McLaren se la vedrà con l’ultima arrivata in casa McLaren, la 540C. Chi vincerà questa entusiasmante sfida?



La Mercedes-Benz SLR McLaren è stata la regina delle supercar.

Quando ha debuttato nel 2003, il suo stile mozzafiato con il cofano lungo chilometri e il muso a tema F1 era secondo solo a quello che si nascondeva sotto. Il suo motore V8 da 5,4 litri sovralimentato sviluppava 617 cavalli, una quantità ancora folle nel 2020, ma 17 anni fa era tra le più potenti auto di serie al mondo.

Dall’altra parte c’è la McLaren 540C. È una fantastica supercar a motore centrale della McLaren’s Sports Series, ma mentre la SLR era la regina dei suoi tempi, la 540C è il modello di base. Detto questo, non è sicuramente un’auto lenta con il suo V8 biturbo da 3,8 litri che genera 540 cavalli. È anche considerevolmente più leggera della robusta SLR, e quando si esaminano le statistiche sulla carta, le due auto sono in realtà abbastanza simili.

Questo è il punto cruciale di questa gara di accelerazione di Auto Trader su YouTube, guidata dall’ex conduttore di Top Gear, Rory Reid. È una gara generazionale, e anche se la nuova SLR ha appena 10 anni, viviamo ancora in un’era di evoluzione automobilistica molto frenetica. Nonostante un grande svantaggio in termini di potenza e una monumentale disparità di coppia, la nuova McLaren a motore centrale riuscirà a superare la vecchia McLaren a motore anteriore alimentato dalla Mercedes?

Come in molte gare di accelerazione di questo tipo, la risposta non si trova in una sola corsa e questo è un bene per gli appassionati della SLR. Con un grande motore anteriore, nessun launch control e una coppia sufficiente per trainare un pianeta, la Mercedes si trova letteralmente senza trazione contro la 540c e la sua migliore tecnologia.

Leggi anche -> Gara 800 m: chi vincerà tra la Mustang GT500 e la Corvette C8? – VIDEO

La gara non è stata solo una vittoria per il nuovo arrivato, ma un vero e proprio massacro. Una seconda gara non ha visto molti cambiamenti, ma alla terza gara le gomme della SLR erano decisamente più calde. E’ stata una gara al fotofinish, e lasceremo che il video vi riveli il vincitore.