Mercedes: partnership con Geely per la creazione di nuovi motori

Daimler e Geely, società madri di Mercedes-Benz e Volvo, annunciano una partnership per lo sviluppo di sistemi di propulsione ad alta efficienza per le applicazioni dei veicoli ibridi di nuova generazione.

Secondo il comunicato stampa, le due case automobilistiche “lavoreranno insieme su soluzioni di propulsione ibrida per migliorare la loro competitività globale e creare vere e proprie economie di scala”. La collaborazione tra i due comprenderà potenzialmente l’ingegneria, l’approvvigionamento, l’industrializzazione e le misure di efficienza.

Inoltre, il team-up tra Daimler e Geely mira ad accelerare un obiettivo comune: la transizione verso una guida senza emissioni.

In questo modo, le reti di ricerca e sviluppo di entrambe le aziende saranno utilizzate per creare il motore a benzina di nuova generazione che sarà utilizzato per applicazioni ibride. Questo propulsore sarà prodotto in impianti di propulsione in Europa e in Cina, che in futuro potrebbe essere utilizzato da veicoli Mercedes e Volvo.

Ciò è in linea con l’obiettivo di Daimler di ridurre le emissioni di CO2 entro il 2039, con l’obiettivo di convertire il portfolio Mercedes entro il 2030. In questo lasso di tempo, il marchio tedesco punta a far sì che la metà delle sue vendite di autovetture sia costituita da veicoli ibridi plug-in o da veicoli puramente elettrici.

“Guardiamo al futuro; quando, insieme all’unità ICE di Volvo e Geely, estenderemo ulteriormente le nostre sinergie nel campo dei sistemi di trasmissione ad alta efficienza in Cina e nel mondo. Alla Mercedes-Benz, l’unità di nuova costituzione Mercedes-Benz Drive Systems guiderà il progetto e creerà un’efficienza dei costi“, ha aggiunto Markus Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG.

Non è un segreto che Geely e Daimler hanno lavorato insieme, in particolare per le Smart di nuova generazione. Tuttavia, il presidente di Geely, Li Shufu, è sembrato essere interessato a legami più profondi con l’azienda tedesca, mentre i rapporti precedenti parlavano di una presunta collaborazione tra le due aziende nello sviluppo congiunto di nuovi motori a combustione.