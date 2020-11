Uccio alla Yamaha: “Con Valentino vi daremo battaglia dal box accanto”

Uccio ha commentato questi anni vissuti in Yamaha accanto a Valentino Rossi ed ha affermato che gli daranno battaglia nel 2021.

Alessio Salucci, per tutti Uccio, in questi 25 anni di carriera di Valentino Rossi gli è sempre rimasto accanto accompagnandolo, tra alti e bassi. Naturalmente, proprio come per il Dottore, anche per il suo fidato amico domenica sarà una giornata importante, visto che ha vissuto anche lui tantissimi anni all’interno della Yamaha.

Ai microfoni di “Sky Sport”, Uccio ha così raccontato: “Sicuramente ci trasferiamo poco lontano, saremo nel box di fianco l’anno prossimo, però lasciare quell’angolo lì che per noi è stata una casa per tanti anni, ricca d’emozioni, di cose belle e cose meno belle fa effetto. Anche perché è stata una parte importante della nostra vita sportiva e per noi la vita sportiva influisce anche sulla vita normale. Saremo lì accanto, l’anno prossimo gli daremo battaglia dal box accanto”.

Uccio: “Marini in MotoGP? Giusto e normale”

Lo storico amico di Valentino Rossi in questi ultimi anni si è occupato anche in maniera costante della VR46 accompagnando diversi talenti italiani dalle categorie inferiori sino alla MotoGP.

Nel 2021 un altro frutto della VR46, Luca Marini, fratello di Valentino Rossi arriverà in MotoGP e Uccio ha così commentato la cosa: “Il fatto che Luca passasse in MotoGP sembrava una cosa giusta e normale, dopo la stagione che ha fatto quest’anno. Il Mondiale è ancora aperto, sino a qualche gara fa era forse il dominatore di questo campionato, quindi ha dimostrato di essere maturo. Non l’abbiamo notato solo noi, ma anche in Ducati per fortuna e quindi l’hanno chiamato in MotoGP e speriamo bene”.

Antonio Russo