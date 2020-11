Quartararo torna a sorridere: “Finalmente oggi mi sono divertito”

Fabio Quartararo dopo le lamentele di settimana scorsa sembra aver ritrovato il sorriso a bordo della sua M1 e promette battaglia.

Fabio Quartararo ha disputato una buona stagione in questo 2020 vincendo tre gare e lottando costantemente il titolo iridato. A pesare sul suo campionato però è stata soprattutto l’incostanza, basti pensare che quest’anno è salito sul podio solo in occasione delle tre gare vinte.

Come riportato da Sky Sport, il pilota francese ha così commentato a margine delle prove libere: “Oggi è stato un giorno dove mi sono divertito e quello che è buono è che possiamo migliorarci. Sto pensando a come io e la moto possiamo fare un altro step in avanti e quello mi piace. Onestamente la pista mi piace. Secondo me io e la moto possiamo fare uno step in avanti abbastanza grande”.

Quartararo vuole chiudere in bellezza

Quartararo ha poi proseguito: “Secondo me possiamo migliorare soprattutto a livello di passo gara perché abbiamo provato abbastanza cose sulla moto. Sono contento di questa giornata”. Insomma a quanto pare il rider francese è soddisfatto della propria moto e punta a chiudere la stagione al meglio per cercare quantomeno di finire il 2020 come migliore delle Yamaha.

Fabio dal 2021 passerà al team ufficiale, dove troverà a fargli compagnia nel box Maverick Vinales. Va da sé quindi che il francese voglia a tutti i costi chiudergli davanti nella classifica iridata per cominciare già a creare una certa gerarchia all’interno della squadra. Al momento i due sono divisi da appena due punti in favore dello spagnolo. Durante questo primo venerdì di prove il Team Petronas ha dimostrato di poter fare una buona gara con entrambi i suoi rider.

Antonio Russo