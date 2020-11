MotoGP Portimao, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

By

Tempi e classifica della seconda sessione di prove libere a Portimao. Johann Zarco chiude al comando davanti a Maverick Vinales.

Nella seconda sessione di prove libere del GP di Portimao regna ancora il sole con una temperatura dell’asfalto intorno ai 30° C. Condizioni perfette per puntare al time attack e tentare l’accesso diretto alla Q2 di domani. Anche le FP2 avranno una durata di 70 minuti per consentire ai piloti della classe regina di prendere maggiore confidenza con il layout portoghese.

Anche qui le Suzuki GSX-RR del neo campione Joan Mir e di Alex Rins sembrano trovarsi a proprio agio: “Ci troviamo bene anche qua, abbiamo faticato un po’ a Le Mans e sarà la sfida per il prossimo anno – ha detto Davide Brivio a Sky Sport MotoGP -. Sicuramente sono contenti ma non immaginatevi le feste, poi si continua a lavorare. Non ce li vedo. Anche il reparto auto si sta appassionando alle moto, sono orgogliosi ed è una grande soddisfazione”.

Dopo aver girato a lungo con la hard al posteriore, in molti hanno montato la media per tentare l’assalto al tempo. A spuntarla è la Ducati GP19 di Johann Zarco che firma 1’39″4 davanti a Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Dentro la Q2 anche Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. In grande difficoltà Valentino Rossi penultimo davanti al solo Mika Kallio.