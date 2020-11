Meteo e traffico in autostrada: vento e pioggia, le zone più colpite

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 20 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, generali schiarite al Centro Italia, pioverà ancora al Sud almeno fino a domani, con fenomeni di carattere temporalesco sulla Calabria jonica e lungo la fascia appenninica. Le temperature minime subiranno un calo soprattutto sul Settentrione e si affermeranno fra 3 e 7 gradi, mentre sul resto della Penisola oscilleranno tra 9 e 13 gradi. Possibili nevicate sull’Appennino oltre i 1500 metri. Si segnalano raffiche di Maestrale fino a 80km/h in Sardegna, Bora fino a 100km/h a Trieste, Grecale sostenuto sulla Romagna, ma anche sulle vallate toscane ed umbre.

Sabato 21 novembre tempo ampiamente soleggiato al Centro-Nord, salvo sterili velature sul medio Adriatico. Al Sud ancora instabile lungo l’Appennino e in Sicilia, variabile lungo le coste e in Sardegna. Le massime oscilleranno tra 10 e 15 gradi, di poco superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Friuli da segnalare vento forte in A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio tra Gemona Osoppo e Pontebba.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.5 – direzione: Rosignano) coda di 3 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori in corso. Vento forte in A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Pra’ e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

Sulla A14 Ancona-Pescara venti sostenuti tra Loreto e Porto Sant’Elpidio. Coda di 2 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pineto per veicolo in avaria.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico rallentato tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Nel Foggiano in A14 Pescara-Bari (Km 476.5 – direzione: Taranto) rallentamenti tra Vasto sud e Poggio Imperiale per incidente.