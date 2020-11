Vettel vicino al ritiro? Neanche a pensarci! Il tedesco della Ferrari pensa ad un impegno a lungo termine in F1.

Prima della firma con Aston Martin la voce più diffusa era stata quella di un suo addio al Circus, anzi, a dirla tutta i vari Berger e Stewart glielo stanno consigliando ancora, ma evidentemente Sebastian Vettel di fermarsi non ne vuole proprio sapere. Al contrario, il tedesco, caricato a molla dalla sfida con il nuovo team che lo attende nel 2021, pare più innamorato che mai delle corse.

“Ho 33 anni e credo che mi vedrete in pista almeno per altre tre stagioni, comunque non più di sette”, ha confidato al quotidiano Die Zeit, allontanando invece l’idea di un potenziale record di presenze in stile Kimi Raikkonen, in griglia pure il mondiale venturo sebbene abbia già spento 41 candeline.

In Ferrari tempi difficili

Protagonista di alcuni campionati complicati, specialmente per quanto riguarda il confronto con il compagno di squadra Charles Leclerc, Seb ha ammesso di essere stato pervaso da enormi dubbi. “Questi mesi sono stati duri e ho addirittura messo in discussione le mie capacità”, si è sfogato rivelando tensioni interne all’equipe di Maranello, con cui è cristallino che non sia tutto rosa e fiori. “La storia d’amore si è conclusa, ma io sono ancora motivato”, si è però affrettato a sottolineare. Curioso di capire come andrà a finire e soprattutto cosa gli regalerà il futuro, il driver di Heppenheim si sforza di fare professione d’ottimismo. “Mi aspetto molto dai prossimi GP e dal progetto dell’attuale Racing Point. Non potremo arrivare subito al successo, ma lo stato d’animo sarà differente. Nuovi obiettivi e tanta voglia di aiutare la squadra”. Morale alto, quindi, per il quattro volte iridato che immaginiamo si stia automotivando guardando proprio al suo domani.

“Siamo al 90% e lui ci porterà il 10 che ci manca”, ha detto a Sport Bild un altrettanto esaltato boss Otmar Szafnauer, non escludendo, inoltre, la possibilità di cominciare a lavorare con il #5 un po’ in anticipo rispetto a gennaio.

Chiara Rainis