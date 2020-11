Traffico in autostrada, 19 novembre: incidente in A12, nebbia diurna al Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 19 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli ampiamente soleggiati al Centro-Nord, con banchi di nebbia diurni in Val Padana. Al Sud cieli poco nuvolosi, con possibili piogge sparse in Sicilia. Le temperature massime si aggirano tra 14 e 19 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Nel pomeriggio ancora nebbia sulla Pianura Padana e rovesci sparsi in Lunigiana e sulle Alpi centrali. Probabili rovesci anche in Aspromonte.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e in uscita a Capriate. Sulla A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, il traffico è bloccato con coda a causa di un incidente avvenuto al km 21 in prossimità di uno scambio di carreggiata, e che ha visto coinvolta una vettura.

Fra Parma e Modena in A1 Milano-Bologna (Km 134 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 93.6 – entrambe le direzioni) rallentamenti a Cesena Nord per lavori.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato.