Morbidelli: “Stagione meravigliosa, ho scoperto una nuova parte di me”

Franco Morbidelli è molto soddisfatto della propria stagione. Il rider italo-brasiliano ha spiegato cosa è cambiato per lui.

Franco Morbidelli ha disputato un anno importante. Il rider italo-brasiliano ha dato a tutti la dimostrazione di poter lottare in futuro per il titolo e poter entrare di diritto tra i più grandi della MotoGP. Il pilota del Team Petronas però a questo punto vuole chiudere in bellezza il 2020 confermandosi vice-campione del mondo.

Durante la conferenza stampa del giovedì il rider dell’Academy di Valentino Rossi ha così affermato: “Sono molto emozionato e curioso di vedere come sarà questa pista con la MotoGP. Ho gareggiato qui nel 2013 e un paio di mesi fa ho provato questo circuito e mi ha dato molto adrenalina. Sarà interessante, mi sento piuttosto bene e quindi non vedo l’ora. Questa è stata una stagione grandiosa per me”.

Morbidelli punta al “titolo” di vice-campione

Franco Morbidelli ha poi proseguito: “Credo di essere riuscito a scoprire una parte di me che non conoscevo, la parte seria. Quando sono andato in pista in Malesia ho subito capito che mi sentivo meglio in moto, più aggressivo. La definirei una stagione meravigliosa. Sono molto contento”.

Il pilota italo-brasiliano in questa stagione ha vinto già tre gare e punta alla quarta affermazione per diventare il pilota più vincente di questo 2020. Al momento condivide il primato con il proprio compagno di squadra Quartararo. Inoltre Morbido vuole togliersi anche la soddisfazione di chiudere la stagione come il miglior pilota Yamaha. Un risultato sicuramente rilevante se pensiamo che delle 4 M1 in pista, lui guida quella sulla carta meno ufficiale di tutte. Se Franco dovesse continuare ad andare così forte è probabile aspettarsi a questo punto una promozione nella squadra factory nei prossimi anni.

Antonio Russo