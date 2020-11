Meteo e traffico in autostrada: in arrivo pioggia e neve, incidente in A8

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 19 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nebbia residua in Val Padana che nella notte lascerà il posto alle piogge. Dalla tarda serata il maltempo interesserà tutta l’Italia centrale, l’Emilia Romagna e la bassa Lombardia, con possibili nevicate sull’Appennino settentrionale oltre i 1000 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con possibili fenomeni sul litorale campano e la Calabria jonica. Le minime oscilleranno fra 7 e 12 gradi, fino a 15 gradi al Sud e sulle Isole.

Venerdì 20 novembre tempo stabile e soleggiato al Nord, rovesci diffusi sul resto della Penisola, con fenomeni più insistenti lungo il medio Adriatico e la fascia appenninica. Le massime sono stimate fra 12 e 17 gradi. Probabili nevicate in Umbria e Abruzzo oltre i 1900 metri.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A8 Milano-Varese (Km 29.9 – direzione: Varese) traffico a rilento tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Gallarate per incidente. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 157.2 – direzione: Trieste) l‘uscita di Trezzo è chiusa al traffico fino alle 00:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano per lavori in corso.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 242.3 – direzione: Milano) A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna per lavori. La riapertura è prevista il 20/11/20 alle ore 6:00. In alternativa percorrere la A1 Direttissima.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 17:00 del 05/12/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori.

Alle porte di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.