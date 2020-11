“Ecco perché la Ferrari ha (davvero) scelto Sainz”: lo rivela il suo boss

Il team principal della McLaren, Andreas Seidl, spiega i motivi per i quali la Ferrari ha puntato su Carlos Sainz per il 2021

Il motivo per cui la Ferrari ha puntato su Carlos Sainz come sostituto di Sebastian Vettel per la prossima stagione? Lo ha dimostrato sul campo lo stesso pilota spagnolo, con le prestazioni che ha ottenuto in questa stagione al volante della McLaren.

Ad affermarlo è il team principal della scuderia di Woking, Andreas Seidl, applaudendo il modo in cui il suo pilota ha gestito un’annata potenzialmente complicata, da separato in casa e promesso sposo con un’altra scuderia. Nonostante il suo futuro fosse già legato a Maranello, infatti, il figlio d’arte ha disputato gare eccellenti, l’ultima proprio in Turchia dove ha rimontato dal quindicesimo posto in griglia al quinto al traguardo.

I complimenti del team principal McLaren a Sainz

“Una gara come quella ha confermato semplicemente le qualità di Carlos”, ha commentato Seidl. “Sapevamo già che ama queste condizioni impegnative, bagnate o miste, e che ha il talento per affrontarle nel modo giusto, non prendersi troppi rischi ma rimontare e tenere la macchina in pista. Inoltre è positivo che lavori già da qualche tempo con il suo ingegnere, perché in condizioni del genere si comunica molto tra il pilota e il muretto”.

Prosegue poi il boss della McLaren: “Abbiamo visto anche l’esperienza di Carlos, perché è importante abbreviare le comunicazioni radio, restare calmi ma anche con la chiarezza di ciò che accade in pista, in modo da poterlo confrontare con i dati che vediamo al muretto e prendere le decisioni giuste al momento giusto”. Infine arriva il complimento di Seidl: “Carlos è un grande pilota. C’è un motivo per cui la Ferrari lo ha scelto per la prossima stagione”. E questo motivo lo ha messo in luce non a parole, ma direttamente in pista.