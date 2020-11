F1: Hamilton o Schumacher? Ora dice la sua Barrichello

Da qualche giorno è partita la diatriba su chi sia meglio tra Hamilton e Schumacher. Questa volta ne ha parlato Barrichello.

Rubens Barrichello ha vissuto una carriera lunghissima in F1, tanto che prima che Raikkonen lo battesse era suo il record di GP disputati. Il brasiliano ha condiviso per anni il proprio box con Michael Schumacher creando una coppia leggendaria.

Durante la sua lunga carriera Barrichello ha guidato in pista anche contro Lewis Hamilton, quindi nessuno più di lui è capace di dare un parere sulla recente diatriba su chi è il più grande pilota di tutti i tempi nella storia della F1 tra il britannico e Schumacher.

Barrichello loda anche Alonso

Durante una chiacchierata su Instagram con il giornalista Reginaldo Leme, il driver brasiliano ha così dichiarato: “Hamilton è un fenomeno, tutto qui. Meglio di Schumacher? Penso di si. Ho gareggiato con entrambi e penso che lo sia”.

Il brasiliano ha anche commentato un’intervista di Alonso dove aveva dichiarato che avrebbe fatto meglio di Schumacher visto che il tedesco dopo la pausa e il suo ritorno in pista non è mai riuscito a replicare i grandi risultati fatti vedere sino al 2006: “Fernando ha rilasciato un’intervista di quelle che a me non piacciono, ma è un tipo diretto”.

Infine Barrichello ha così concluso: “Sicuramente Alonso è meglio preparato perché per lui è passato meno tempo rispetto a Schumacher quando è tornato. Non so se tornerà allo stesso livello di quando ha lasciato. Lui è un leader e sicuramente tornerà ad un livello superiore”.

Antonio Russo