Traffico in autostrada, 18 novembre: nebbia al Nord, code sulla A1 MI/BO

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 18 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, salvo addensamenti sparsi sulla Calabria con possibili piogge sul settore jonico. Nebbia diurna sulla bassa Lombardia e dal tardo pomeriggio tornerà a prendere piede in Val Padana. Nuvolosità in progressione al Sud ma senza fenomeni degni di rilievo. Le temperature massime si attesteranno fra 15 e 20 gradi, di poco superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 128.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano per lavori e in uscita a Monza provenendo da Brescia. Sulla A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) traffico rallentato su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso. Rallentamenti per lavori anche in A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) tra Recco e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

In Emilia sulla A1 Milano-Bologna (Km 134 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori. Alle porte di Bologna in A14 Bologna-Ancona rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per veicolo in avaria.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 356.5 – direzione: Taranto) traffico a rilento tra Pineto e Pescara Nord per lavori in corso.