Nell’attesa di una Ferrari competitiva, Leclerc incanta al piano (VIDEO)

Charles Leclerc in questo periodo di pausa si è esibito al pianoforte e ha condiviso la cosa con i suoi fans su Instagram.

Si parla di Charles Leclerc come di un veterano, ma la realtà è che questo è un ragazzo che è solo alla sua terza stagione in F1. Il monegasco nel giro di pochi mesi si è ritrovato catapultato dall’anonimato più assoluto ad essere il cavallino di punta della Scuderia Ferrari, il team più importante nella storia della F1.

Superato l’esame 2019, dove con 7 pole è stato il miglior pilota della stagione in qualifica e con 2 successi ha impreziosito il proprio campionato, nel 2020 si è ritrovato ad affrontare qualcosa di molto più duro. Il giovane driver, infatti, ha dovuto fare i conti con, forse, la peggiore Ferrari degli ultimi 10 anni.

Un campionato importante nonostante i problemi

Eppure non si è mai dato per vinto e quando ha potuto ha messo lì la zampata piazzandosi per ben due volte sul podio. Inoltre, nonostante una vettura che negli ultimi mesi ha avuto difficoltà a piazzarsi in top-10, lui arriva addirittura da 6 GP consecutivi chiusi a punti in top-8, un risultato incredibile commisurato alle potenziali della propria vettura.

Leclerc però in questi mesi è diventata una vera e propria icona della F1, grazie anche alla tuta rossa che indossa, che lo mette sotto un’altra luce nei confronti del mondo. In questi giorni di pausa e lockdown un po’ per tutti il monegasco ha voluto dare un nuovo saggio al mondo, attraverso i propri canali social, di un’altra sua passione: la musica. Charles, infatti, si è registrato mentre suona il pianoforte di casa sua dimostrando di avere un discreto talento. Naturalmente noi tutti lo preferiamo quando mette le mani su un volante da F1, ma nel frattempo potete gustarvi qui sotto la sua esibizione.