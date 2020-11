Meteo e traffico in autostrada: incidente in A13, nebbia in Val Padana

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 18 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sono ore di stabilità generale su tutta l’Italia, pur con qualche velatura in transito sulle regioni estreme del Sud. Nebbia in Val Padana e anche su zone dell’Umbria e del litorale abruzzese. Le temperature minime saranno comprese fra 6 e 8 gradi al Centro-Nord, fra 10 e 15 gradi al Mezzogiorno.

Giovedì 19 novembre ancora banchi di nebbia diurni su gran parte della Val Padana e al confine tra Romagna e Marche. Cieli soleggiati altrove, ma persistono addensamenti su Calabria jonica e basso Tirreno. Possibili rovesci sparsi sulla Sicilia. Le massime oscilleranno fra 14 e 19 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 25.4 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 157.2 – direzione: Trieste) l‘uscita di Trezzo è chiusa al traffico fino alle 00:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano per lavori in corso.

All’altezza di Rovigo sulla A13 Bologna-Padova, tra Villamarzana e Rovigo verso Padova, il traffico è bloccato per il tamponamento tra un veicolo pesante e un’autovettura avvenuto al km 63. Si registrano 3 km di coda dopo Occhiobello. Si consiglia di uscire a Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rovigo.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 242.3 – direzione: Milano) A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna per lavori. La riapertura è prevista il 20/11/20 alle ore 6:00. In alternativa percorrere la A1 Direttissima.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.