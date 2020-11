Meglio Hamilton o Schumacher? In Spagna votano per Alonso

Si parla tanto di dualismo tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher, ma per gli spagnoli il migliore di sempre in F1 è Alonso.

Negli ultimi giorni è tornato d’attualità il dualismo tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Il britannico dopo aver battuto alcuni record del tedesco in questi ultimi anni ha eguagliato domenica il suo primato più importante: quello dei 7 titoli iridati vinti in F1.

Naturalmente il mondo degli appassionati si è spaccato tra chi riconosce i meriti dell’inglese e chi invece pensa che Hamilton sia stato aiutato da una Mercedes di gran lunga superiore a tutte le altre vetture.

Non è la prima volta che ci ritroviamo ad affrontare discorsi del genere. Già 16 anni fa ad esempio Schumacher si ritrovò a dover sorreggere il paragone con Senna. Un dualismo per certi versi infame visto che il brasiliano, a causa della prematura morte, non aveva mai avuto l’opportunità di concludere la propria carriera.

Solo 3° posto per Hamilton

I colleghi di Marca hanno deciso però di lanciare un sondaggio tra i propri lettori per decretare il pilota più forte di sempre nella storia della F1. Michael Schumacher in questa speciale classifica si è guadagnato il 2° posto alla pari di Senna con il 23% di preferenze. Solo 3°, invece, Lewis Hamilton con il 14%. Il primato, invece, è andato a sorpresa (ma forse neanche tanto) a Fernando Alonso, che si è guadagnato il 29% dei voti.

Il pilota spagnolo, amatissimo in patria, ha vinto nella sua carriera “solo” due Mondiali e l’anno prossimo si prepara al grande ritorno in F1. Indubbiamente sulle prestazioni di Alonso hanno pesato le tante scelte errate. L’iberico, infatti, per un motivo o per altro si è sempre ritrovato nella scuderia sbagliata al momento sbagliato.

Antonio Russo