Lexus RC e ES, trattamento Black Line in edizione speciale e limitata

I modelli Lexus Black Line in edizione speciale permettono alla casa automobilistica di compiere un ulteriore passo avanti con il look della loro offerta

In passato, Lexus ha aggiunto la Black Line ai crossover NX e UX e oggi ne ha annunciati altri due. I modelli RC e ES Black Line in edizione speciale sono dotati di un aspetto migliorato sia all’interno che all’esterno e di qualche altra sottigliezza.

Lexus limiterà la produzione di entrambi i modelli Black Line, limitando la RC a soli 350 esemplari. L’azienda offrirà l’edizione speciale su entrambi i modelli RC 300 e RC 350 con l’F Sport Grade. Le caratteristiche standard includono fari a LED, cerchi F Sport da 19 pollici in Black Sputtering Chrome e terminali di scarico oscurati. L’interno vede un simile miglioramento estetico con finiture in legno di frassino sul volante e in tutta l’abitacolo abbinate a cuciture color argento.

Anche la Lexus ES 350 offrirà le stesse rifiniture.

La produzione di quest’ultima è anch’essa limitata, anche se l’azienda costruirà 1.500 esemplari della berlina in edizione speciale, anch’essa basata sulla F Sport Grade. L’ES riceve specchietti neri, ruote F Sport oscurate e uno spoiler posteriore nero. All’interno, la Lexus offre un interno bicolore, bianco e nero con cuciture grigie esclusive per la F Sport.

La ES 350 Black Line sarà disponibile in tre colori esterni: Ultrasonic Blue Mica 2.0, Obsidian e Ultra White. La RC Black Line è disponibile nei colori Ultra White o il nuovissimo Cloudburst Gray.

Ad impreziosire ulteriormente i due modelli in edizione speciale vi è un set di valigie Zero Halliburton in due pezzi che include un bagaglio a mano e una valigia da viaggio. Nessuna delle due auto viene fornita con alcun upgrade del gruppo propulsore o delle prestazioni, anche se questo è stato il caso di altri modelli Lexus Black Line.

I due nuovi modelli Black Line si uniscono ad una rinnovata linea RC ed ES che include nuove caratteristiche di sicurezza standard e altri aggiornamenti.