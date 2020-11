Hyundai Ioniq 5, la versione di produzione del concept 45?

Il concept Hyundai 45 ha preso vita con il nome di IOniq 5, una vettura elettrica dalla forma futuristica e grande autonomia

La nuova Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai sarà alla base di una serie di veicoli completamente elettrici che in futuro saranno lanciati sotto il nuovo sottomarchio Ioniq.

Nei prossimi anni saranno rivelati almeno cinque nuovi veicoli elettrici, il primo dei quali sarà la Ioniq 5. Conosciuta finora come Hyundai 45, un prototipo di questa vettura è stato visto dai fotografi di Motor1.com mentre veniva testato sulle strade pubbliche.

Da quello che sappiamo finora, il veicolo sarà sostanzialmente la versione di produzione del concept 45 del 2019. E a giudicare dalle foto spia, assomiglia sicuramente molto alla show car con le sue forme spigolose e i fari a LED a forma quadrata.

Secondo le prime aspettative, la Ioniq 5 costerà intorno ai 35.000 euro, il che dovrebbe renderla un po’ più costosa della Kona Electric. Tuttavia, la nuova piattaforma e l’aggiornamento del propulsore elettrico dovrebbero renderla un’offerta significativamente più performante. Un recente video spia del Nurburgring suggerisce che potrebbe esserci anche una versione orientata alle prestazioni.

In generale, la Ioniq 5 rappresenterà un grande passo avanti per Hyundai in termini di sviluppi completamente elettrici. Ci aspettiamo che sia più potente e capace di percorrere almeno 500 km tra due cariche, ma non sono stati ancora annunciati numeri ufficiali.

Ci aspettiamo di vedere e conoscere meglio il veicolo elettrico nei primi mesi del 2021.